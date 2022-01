Cartas a la columna: ‘Contribución’ para el MEP

Como no he recibido respuesta del Ministerio de Educación Pública (MEP), recurro a este medio para plantear mi consulta relacionada con el alto costo que impuso el MEP a los exámenes de Bachillerato. En las publicaciones se refieren a una “contribución” de ¢8.000 por cada examen a distancia.

Les he preguntado que, por tratarse de una “contribución”, si podré dar menos sin que dejen fuera a mi hijo de tales pruebas. Solo el ICER me ha respondido, pero dicen que ellos no son los que fijan el precio de los exámenes.

Ana Cristina Mora Vindas, San José

Bus de Liberia

El martes 4 de enero utilicé el servicio de transporte público de Liberia hacia San José a las 5 a. m. Uno de los famosos Pulmitan de Liberia. No solo fue un viaje de 203 kilómetros, sino también de 30 años en el tiempo, porque me subí en un autobús como en los que solía viajar cuando era estudiante universitaria.

Según el Registro Nacional, es un vehículo del año 2009 (no tan viejito como se ve por dentro y por fuera, lo que me resultó curioso). No comprendo por qué sigue en servicio. En el sitio web de la Aresep, la placa no está en la lista de autorizados por el Consejo de Transporte Público.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

Respuesta de Coca-Cola

Lo ocurrido el 26 de diciembre en San Antonio de Coronado se atendió de forma inmediata. Lamentamos lo sucedido y, de nuevo, ofrecemos disculpas a Lizeth Fernández Pérez (Cartas, 28/12/2021) y a los residentes en la urbanización Las Hadas.

Maricel Álvarez Chavarría, gerenta de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Femsa

Sin fibra óptica

Las empresas situadas a 200 metros del Banco de Costa Rica del Centro Colón, Banco Nacional, Ministerio de Hacienda y Yamuni, entre otras, no tenemos fibra óptica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a pesar de nuestra urgente necesidad.

Muchas se han visto obligadas a migrar a telefónicas que les ofrecen hasta 200 megas. Nosotros pagamos al ICE la internet, pero es más rápido un teléfono celular. Es lamentable que el ICE se haya quedado rezagado en tecnología.

José Luis Jop Gazel, San José

Agradecimiento

Agradezco al personal del hospital Calderón Guardia por las atenciones durante mi permanencia en Ginecología. Dios me mandó unos ángeles maravillosos, los médicos Adrián Castro, Patricia Pérez, Adriana Vallejos, María José Paniagua y Pablo Bolaños.

Ellos me hicieron sentir confianza en el tratamiento gracias a su profesionalismo y entrega a los pacientes.

Flor de María Lizano Cordero, San Isidro de Coronado

Respuesta de Claro

Con respecto a la carta de Diego Rojas Bustamante, publicada el miércoles 29 de diciembre del 2021, titulada: “Claro rechaza pruebas”, informamos de que de inmediato revisamos el caso, nos comunicamos con él y el pago le fue acreditado. El cliente quedó satisfecho con lo acordado.

Carolina Sánchez Rangel, vocera de Claro

Comisiones legislativas

La infiltración del narcotráfico continúa vigente en los tres poderes de la República. Una vez más 24 diputados aprobaron el informe maquillado y perfumado, hasta decir basta, sobre la construcción de un puente con dinero público en una propiedad privada, que podría ser de un mercader de las drogas.

Prefiero creer que el resultado de la investigación fue producto del temor de los integrantes de la comisión, y no de una especie de amiguismo asociado a estos terribles tentáculos.

“Para qué tractores sin violines”, rebuscada frase de don Pepe, es posible cambiarla por “Para qué comisiones sin dignidad”.

Tiene razón el editorial de La Nación del 5 de enero, los actos que genera la investigación de la Fiscalía son un nuevo motivo de sonrojo para el Congreso, y no solo eso, los padres de la patria, en su papel de investigadores, son motivo de vergüenza nacional.

Daniel Madrigal Sojo, Goicoechea