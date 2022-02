Cartas a la columna: Contra el abstencionismo

Los números absolutos son rotundos. El 6 de febrero, 1.427.035 ticos inscritos en el padrón electoral no llegaron a las urnas. A pesar de existir 25 candidatos a la Presidencia, justificaron su abstención en “que no había por quién votar”, que no entendían las papeletas e incluso, invocaron a la pandemia. Los partidos políticos no convencieron a muchos ciudadanos de cantones de Puntarenas y Limón, y de Santa Cruz, en Guanacaste, donde votó menos de la mitad del padrón.

Mientras tanto, costarricenses que viven, estudian o trabajan alrededor de todo el mundo, incurrieron en gastos de tren, autobús o avión y soportaron temperaturas extremas para llegar a los lugares de votación, donde, emocionados, agradecieron la oportunidad de votar a distancia.

La estabilidad y el desempeño democrático del país depende mucho de los resultados de esta elección. Si bien la opinión pública ha sido permeada por el desencanto, debido a cuestionamientos sobre el desempeño de los partidos políticos, los gobernantes, las instituciones, los desatinos financieros y la corrupción, resulta urgente un esfuerzo nacional liderado por el TSE y los partidos que aspiran a la Presidencia, así como de líderes religiosos y culturales, para que motiven una mayor participación del electorado en la segunda vuelta electoral.

Silvia Gagneten Barbetta

Rohrmoser

Tardanza en pedido

El 16 de febrero, al mediodía, realicé un pedido a KFC mediante su plataforma de WhatsApp. La entrega debía entregarse en 40 minutos y terminó tardando 80 minutos, es decir, el doble. Fue caótico intentar contactarse, propiamente con el restaurante por teléfono. Nunca contestaron. La alternativa fue contactarlos mediante sus redes sociales, pero tardaron mucho. Aquí hay una importante oportunidad de mejora para atender incidentes en tiempo real. Les envié mi queja al correo del servicio al cliente y estoy a la espera de que atiendan mi desafortunado incidente.

Julio Quirós Montero

San José

Rusia y el temor a ser menos

En el año 1918, el mundo estaba saliendo del horror de la guerra, mis abuelos judíos de Kiev volvían a vivir el asalto indiscriminado de los rusos, esta vez de los comunistas, que al igual que los del zar, se “divertían” con los civiles indefensos de Ucrania. El imperio se transformó en la URSS. Nada cambió en cuanto a la crueldad de los hechos, los abuelos huyeron con sus hijos. Mi padre en el vientre de mi hermosa abuela, por cosas del destino, llegó a aquella bendecida Argentina.

100 años después, desaparecida la Unión Soviética, resurge un zar distinto, pero con la misma ambición territorial, habiendo invadido étnicamente a sus países satélites, no soporta la autodeterminación de otros, en este caso Ucrania. 100 años después, la excusa válida para poner a un país y al mundo en vilo, es en verdad su temor a ser menos.

Alberto Taliansky Levitzki

Pavas, San José

Rótulos en árboles

Me gusta visitar los parques de Curridabat y de San José, como el Nacional, España o Morazán, así como otros muy limpios y cuidados. Sin embargo, los rótulos que identifican cada árbol han desaparecido, o bien, están tan podridos e ilegibles, que es difícil saber qué dicen y no educan a la población sobre cada árbol, arbusto o planta. Ojalá se corrija esa situación

Marjorie González Gómez

Curridabat

Agradecimiento

Queremos expresar nuestro agradecimiento al personal del Hospital Calderón Guardia, en especial al personal de la Unidad Coronaria y Unidad de Cuidados Intensivos por la atención brindada a la señora Catalina Moya Gómez por más de un mes. Gracias a sus conocimientos, profesionalismo y esmerados cuidados ella logró superar su quebranto de salud.

Mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos por su encomiable labor.

Guillermo Rivera Montoya

Calle Blancos, Goicoechea

Cartas por WhatsApp

