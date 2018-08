En agosto del 2015, firmé un contrato con Rock Constructions, desarrollador de Residencias Málaga, en Alajuelita. Pagué las 24 cuotas de la prima para una casa en el lote 142, pero no me fue entregada según lo estipulado en el contrato. Después de eso, firmé un finiquito con Rock Constructions, según el cual debía esperar tres meses para la devolución de mi dinero. Ese plazo venció el pasado 23 de julio. Después de llamadas y correos electrónicos, no tengo ninguna respuesta seria o la devolución del dinero. Lo único que quiero es el reembolso.