El Ministerio de Hacienda impuso la facturación electrónica, pero no pensó en el problema que acarrearía. Antes se presentaba una factura y se hacía firmar como recibido, para cobrarla, pero ahora eso no es posible, pues no se carga una impresora para que alguien la firme si se está en el campo. Si no se firma, esta factura no podrá ser cobrada en caso de que no la quieran pagar y en un juicio si la factura no está firmada no tiene validez.