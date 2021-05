¿Qué queda? La evidencia dice que restringir la movilidad e incluso cerrar. La relación directa entre el aumento de los casos, que irremediablemente satura el sistema hospitalario, y la apertura comercial no dejan la menor duda. Un «muerto» económico tendrá alguna posibilidad de reactivarse, los seres humanos no resucitan. No me pidan que les asigne la misma preponderancia.