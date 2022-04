Cartas a la columna: Conape rechaza solicitud a buen estudiante

Un estudiante sobresaliente de un colegio público, hijo de un guarda de seguridad, solicitó financiamiento a Conape para estudiar Ingeniería Informática. Se ofreció como fiadora a una hermana del muchacho, cuyos ingresos superan los ¢900.000 mensuales.

Aunque llevó los documentos solicitados para demostrar solvencia, le rechazaron la solicitud porque la fiadora no presentó declaración de impuestos.

Para seguir, sin garantizar el resultado, se requiere un fiador asegurado que reciba cuando menos ¢960.000. ¿Conoce usted a alguien que pueda fiar a este joven? La respuesta ya se sabe.

La solicitud es la número 128661. Un joven sobresaliente es condenado a vivir en la otra Costa Rica, la del subempleo y la informalidad. Conape está al servicio de quienes tienen allegados en las clases económicas pudientes.

Rodrigo Obando Piedra, Tibás

Abstencionismo

Todos los días se habla de que el abstencionismo en la campaña electoral superó el 40%. Me extraña que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no le encuentre sentido. Hubo 25 candidatos en la primera ronda, es decir, 23 con sus respectivos simpatizantes quedaron fuera de la contienda, y fieles a su aspirante decidieron no dar el voto.

Uno de ellos, incluso, instó a sus seguidores a que no votaran por ninguno en el balotaje. ¿Por qué se extrañan si saben que al ser humano no le gusta perder y la forma de conformarse es no asistir a las urnas?

Fernando Cordero Alvarado, San José

Vuelo cancelado y Avianca no devuelve dinero

Compré un boleto aéreo a Avianca. Menos de 24 horas antes del día acordado cancelaron el vuelo incumpliendo el contrato. Me dirigieron a una página en internet, que no funciona, para solicitar el reembolso; llené el formulario de quejas más de media docena de veces y volví a ser enviado a la página.

Me asignaron un vuelo que no es de mi interés, y ahora me amenazan con que tengo 30 días para señalar una nueva fecha de viaje. No quiero viajar con la empresa, solo pido la devolución de mi dinero.

Oswaldo Gutiérrez Sotelo, San José

Un Chaves presidente

Desde José María Castro Madriz no habíamos tenido ningún gobernante de apellido Chaves. Proviene de Villa Chaves, en Portugal. Chaves significa llaves en español. El escudo de armas de los Chaves contiene cinco llaves de oro.

Los costarricenses tenemos la obligación cívica de brindar apoyo irrestricto a Rodrigo Chaves, que es lo mismo que dar nuestros mejores esfuerzos a la patria. Llegó el momento de volver a creer y a fomentar la solidaridad, la hermandad, el trabajo y la paz social. Esto se logra gobernando con honradez y ética en la función pública.

Álvaro Chaves Sánchez, Heredia

Invasión a Ucrania

El mundo civilizado no debe permitir, bajo ninguna circunstancia, un asesino sanguinario en Ucrania, con millones de desplazados, niños, ancianos, etc. Ni que se destruyan vidas humanas y sus hogares.

Es hora de que la Corte Penal Internacional actúe y que no sigan los paños tibios, pues no hay nada que investigar, basta con ir al lugar de los hechos para que el gobierno de Ucrania y el mundo entero sepan que con asesinos como Putin no hay nada que negociar, ya que no respetan acuerdos internacionales y son expertos en la mentira y la manipulación.

Alexis Villalobos Soto

Alajuela

Entrada a parques nacionales

Los administradores de los parques nacionales ignoran que no todos los visitantes somos buenos usuarios de la tecnología.

Fuimos a Prusia y Tapantí, pero no pudimos entrar porque no llevábamos la reservación en línea, y aunque mostraron interés en ayudarnos, no fue posible.

German Quesada Morales, San José

