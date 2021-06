El diputado no sabe para qué está en el puesto. Su conciencia parece tranquila, refleja la pérdida de valores, le es natural un posible tráfico de influencias. Los diputados son funcionarios, a ellos también les alcanza el principio de legalidad: no deben hacer sino lo que la ley les autoriza. No les está autorizado servir de padrinos de nadie en gestiones administrativas.