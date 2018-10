El lunes 8 de este mes fui a depositar tres cheques del Banco Nacional de Costa Rica a mi cuenta en colones del Banco Popular, pero me sorprendí cuando el cajero me cobró dos dólares por cada uno. Adujo que cuando los cheques son de otro banco debe pagarse esa comisión. Es increíble, mejor los cambio y me los dejo en efectivo. ¿Quién tomará ese tipo de decisiones?