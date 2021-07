Cartas a la columna: Comedor dañado

En octubre del año pasado compré un costoso comedor en La Artística Ashley Furniture y un mes después la mesa se dañó por mala calidad.

Hace 30 días se llevaron el comedor, con la promesa de reintegrarme el dinero en un máximo de ocho días; sin embargo, no hay depósito y no responden mis mensajes.

José Rojas Gamboa, San José

cartas a la columna (cartas a la columna)

Error del Sinac

Mientras ambientalistas y conservacionistas luchan por preservar la fauna y flora del planeta, el Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) se preocupa porque los visitantes dan de comer y se toman fotografías con los animales en la Ponderosa Adventure Park.

Sugiero que, en lugar de una orden administrativa —que no comparto—, actúen en conjunto para efectuar una castración controlada y sean más exigentes con los visitantes para que estos no entren con alimentos. Si los animales se han reproducido, se debe a que están ambientados y no extrañan su origen.

En documentales transmitidos por Animal Planet, un grupo de exmilitares protegen a los lobos para prevenir la extinción por invasión de seres humanos, en un medioambiente que se les ha ido reduciendo a los mamíferos.

Los dueños trajeron los animales exóticos para nosotros. No es un secreto lo que sucede en África, donde con el pretexto del turismo permiten la caza. Aquí, no sucedería.

Arturo Alvarado Moya, Desamparados

Cierre de cuenta

Envié a la sucursal del Banco de Costa Rica (BCR), ubicada en Puriscal, el viernes pasado, una carta en la cual pido una explicación, porque sin previa notificación me cerraron una cuenta de la sociedad en la que figuro como autorizada.

Cuento con sello de recibido, pero no me han respondido. Su actuar me provocó angustia y me cobraron 40 euros para devolver un depósito a su país de origen, hecho el 13 de abril en esa cuenta. No he recibido paga por mi trabajo y mis ingresos se redujeron significativamente. El cobro obedece a comisiones bancarias.

La situación es dolorosa, pues es la primera factura que cobro después de la declaración de la pandemia y la falta de aviso originó un sinfín de inconvenientes.

Un trámite en el BCR es un viacrucis para el pequeño empresario. Nos despoja de herramientas necesarias para trabajar legalmente. Es un mar de trabas administrativas.

Jenifer Rodríguez Calderón, Puriscal

Pide los excedentes

Los administradores de Coopeservidores, al amparo de una directriz de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y del Banco Central, sin el mayor decoro y sin aviso, decidieron no entregar los excedentes este año y trasladar los fondos que son nuestros a su patrimonio.

En estos tiempos es inconcebible tan descarada manera de meter mato en los bolsillos de los socios de la cooperativa. Mi dinero produce una ganancia que es mía y de nadie más.

Alexánder Aguilar Solano, Alajuela

Compra de vacunas

Para mejorar la situación del país necesitamos, en primerísimo lugar, que los calificados y fuertes negociadores del gobierno, de la empresa privada, de la diplomacia, de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud Pública, entre otros, en el menor plazo posible, compren todas las vacunas contra la covid-19 a los laboratorios que la producen.

Países semejantes al nuestro, algunos de ellos con una estructura de salud pública de inferior calidad, nos llevan la delantera por alguna razón.

La situación se nos está yendo de las manos. Unos 3.000 costarricenses han fallecido. Actúen.

Carlos Ponchner Lechtman, Escazú

Fallas en la ruta 27

Coincido con Percy Piedra Alfaro. El peaje no debe ni debió pagarse a la concesionaria que entregó la mitad de la ruta 27. Óscar Arias se la aceptó incompleta, sin taludes, con derrumbes y propiedades aisladas con el fin de colocar la placa. Lo único bien hecho son las casetas donde se cobran los peajes.

Marjorie González Gómez, San José

Cobros de la CCSS

El Poder Ejecutivo, los diputados y la CCSS discuten sobre la condonación de deudas a trabajadores independientes. La CCSS me cobró ¢16 millones y los pagué, pero arruinó mi oficina y trastocó durante varios años mi economía.

Así como se ha procedido con otras condonaciones en provecho de grandes deudores, cubiertos por el convenientemente sarape inmoral del anonimato, es imprescindible saber desde ahora quienes serán los mayores beneficiados de esta otra.

Humberto Moya Mórux, San José