Soy diabético, hipertenso y paciente de la Clínica del Dolor. Me pensioné en marzo y no me devolvieron lo ahorrado en el Régimen Obligatorio de Pensiones, tengo que conformarme con una pequeña mensualidad durante 16 largos años, cuando, por mis condiciones de salud, lo necesito ahora. Esta es la injusticia social más grande que se está cometiendo en Costa Rica y, sobre todo, en estos difíciles momentos.