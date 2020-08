Hace un mes mi madre compró una cocina de gas en la tienda Siman ubicada en Escazú, pero el horno no está bien y a los quemadores grandes no se les puede regular la llama para que la comida no se queme. Intentamos un cambio del electrodoméstico haciendo valer la garantía, y Siman no lo acepta. Envió varios técnicos en diferentes ocasiones a revisarla, pero no resuelven el problema.