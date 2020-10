Soy cardiópata, operado en el Hospital México hará unos tres años. Con tres baipases, terminado el período de terapia, me enviaron al hospital de Heredia para seguir en control médico; sin embargo, en este tiempo solo he logrado dos citas de chequeo, todas las veces que he intentado obtener otra ha sido imposible, incluso este 21 de octubre me manifestaron que no están atendiendo a pacientes en control y que si necesito medicinas debo ir al hospital para volver a registrarme y enviarme posteriormente el tratamiento.