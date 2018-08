En el 2013, solicité un préstamo al banco Davivienda. Para aprobarlo, debía aceptar una tarjeta de crédito en la cual no estaba interesada, pero era obligatoria. Como me precisaba el dinero, acepté, no sin antes preguntar si cobraban por la administración de la tarjeta, pues definitivamente no la iba a usar. Se me indicó que no. Todo iba bien hasta el año pasado cuando empezaron a cobrarme por la administración. Me quejé y la única solución que me ofrecen es que la use. Espero una respuesta de Davivienda.