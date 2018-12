El ejemplo más claro es de la declaratoria de legalidad de las huelgas recientes. No es posible tardar tanto tiempo para determinar si son legales. ¿Por qué tardan tanto en resolver? ¿Y cuál es el miedo de determinar el no pago del tiempo no laborado? ¿O no estarán preparados para conocer de este tipo de infracción social? No existe razón para tardar tanto en determinar la legalidad o no de un acto individual o colectivo en perjuicio de la sociedad.