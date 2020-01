Fui a la sucursal del BCR en Belén el 18 de diciembre, tomé una ficha preferente para la plataforma de servicios y pasaron 45 minutos sin ser atendido. Pretendí hablar con alguien de la gerencia y no hubo manera. Frustrado y enojado porque no pude hacer mi diligencia, me retiré para calmarme. La razón que se me dio es que había una sola ventanilla para atender las citas preferentes.