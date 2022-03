Cartas a la columna: Cobro de renta a pensionados

La CCSS, en el pago de enero, a los pensionados del régimen de IVM, nos dedujo el impuesto sobre la renta con los rangos que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021, y no hizo los ajustes con los nuevos rangos, que regían a partir del 1.° de enero del 2022, cuyo cálculo es menor. Pasó el pago de febrero y marzo, y no nos han hecho la devolución correspondiente. Esperemos que en el próximo pago de abril sí lo compense.

Gerardo Arias González

La Unión, Cartago

Pruebas los sábados

No entiendo por qué el Cosevi no habilita los sábados para realizar pruebas prácticas de manejo. Hay un rezago de casi ocho meses y si uno pierde la prueba, hay que esperar otros ocho meses más. Tenemos un problema serio con las pruebas de manejo y no veo forma de salir de ese embrollo, ya que los servicios están colapsados y nadie hace por donde mejorarlo.

A quienes hagan su prueba de manejo, háganla con calma, para que no esperen otra cantidad de meses en vano.

Mario Fallas Moreira

Heredia

Agradecimiento

Una felicitación y un abrazo fraterno a todos los trabajadores de la salud, quienes con gran esfuerzo, y sin importar si llueve o está soleado, cumplen con su deber de vacunar a todas personas, en pueblos tan distantes del país. También una felicitación a quienes acudieron a vacunarse. Dios bendiga a Costa Rica.

Esperanza Lazarus Cowan

Cartago

Rendimientos negativos del ROP

Del 1.° de enero a la fecha, ya somos miles los nuevos pensionados que nos vemos marginados con la entrega total del ROP, según la ley N.°9906, del diputado Eduardo Cruickshank. Le pido a los nuevos legisladores que nos ayuden a gestionar la entrega del ROP.

En la edición de La Nación, del viernes 18 de febrero, se indicó que los nuevos pensionados somos los más vulnerables a la pérdida de valor de nuestro ROP, debido a sus actuales rendimientos negativos.

Marco Aurelio Solís Varela

Cartago

Compra en la CCSS

A raíz de la investigación del periodista Diego Bosque, sobre el despilfarro de la CCSS en la compra, hace 20 meses, del edificio Océano, por $4,5 millones —sobreprecio que la Auditoría Interna de la Caja advirtió antes de su compra—, para únicamente albergar 138 funcionarios, más el gasto de $200.000 en su remodelación.

Antes de que se vayan, en mayo, los involucrados, esperamos que nuestra venerada CCSS haga la investigación de esta cuestionada compra y remodelación, que injustamente pagamos los contribuyentes, cuando entre muchas de sus necesidades está la de mejorar la infraestructura en clínicas y hospitales.

Amalia Montero Mejía

Escazú, San José

Nueva festividad

Sobre el proyecto de ley para establecer el Día de Acción de Gracias como una festividad costarricense, sugiero fijarlo el 31 de octubre, para quitar Halloween que no es de nuestra idiosincrasia.

Ivet Hernández Zumbado

San Isidro, Heredia

Seis horas de fila

Mi nieta de ocho años, hizo seis horas de fila —bajo el sol— para ponerse la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19, en el centro comercial Oxígeno. Los adultos, quienes son atendidos en un consultorio alterno en ese mismo lugar, no tardan ni media hora. ¡Es una barbaridad!

Rafael Cuevas Molina

San Rafael, Heredia

A la espera de reembolso

Recientemente hice un viaje con mi familia, como cliente frecuente de Avianca. Al hacer cada chequeo de vuelo, el sistema me asignó asientos que no estaban permitidos. Al cambiarlos, tuve que hacer un pago adicional por cada uno. He solicitado ese reembolso, por medio de un incómodo sistema automatizado, pero sigo sin obtener respuesta.

Max Espinoza Rivera

San Rafael, Heredia

¿Aceras?

Al caminar por mi bello cantón, Moravia, constate el mal estado de las aceras. Me di a la tarea de ir a la municipalidad a averiguar a quién le corresponde arreglarlas. Me dijeron que al dueño de cada propiedad y que el inspector se encarga; pero solo después de que yo envié la información completa, o sea, nombre del dueño, dirección, número de casa, etc., ¡Solo así proceden! ¿Entonces? A mí que me expliquen.

Aracelly Castro Rojas

San Vicente de Moravia

Cartas por WhatsApp

