El aumento del impuesto sobre la renta hace menos de dos años debería ser sustituido por un esfuerzo genuino por mitigar significativamente la evasión, pero no se plantea así. La multiplicación del impuesto a los bienes inmuebles es simplemente una ocurrencia. En fin, no hay una salida en el Poder Legislativo, a no ser que el PLN, el PUSC y demás partidos se animen a hacer planteamientos diferentes, pese a que saben que les restaría posibilidades electorales.