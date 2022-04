Cartas a la columna: Cobro a negocio destruido por incendio

Factura injustificada

El lunes 14 de marzo de este año un incendio destruyó nuestra tienda en San Isidro de El General. Al día siguiente, como apoderado legal, llamé para hacer el trámite de desconexión de los servicios de Cabletica y Movistar.

Me preguntaron si lo trasladaban de domicilio y se les contestó que no. La gestión debían resolverla antes del 30 de marzo porque, de lo contrario, iban a facturar el mes de abril.

Como debía esperar el dictamen del Cuerpo de Bomberos, que recibiré la próxima semana, no cancelaron el contrato y, por tanto, nos están cobrando abril. ¿Cómo es posible que la empresa no suspenda el cobro de un servicio que evidentemente no está brindando desde el 14 de marzo y sabe que no se va a seguir necesitando?

Ottón C. Brenes Mata, San Isidro de El General

Contraloría solo digital

En el Ebáis contiguo a la plaza de San Sebastián solamente es posible comunicarse con la contralora de servicios por teléfono o por cualquier otro medio digital desde que la pandemia fue declarada.

No estar físicamente en el sitio le impide ser testigo de las situaciones que se dan en el centro de salud y procurar soluciones con la agilidad que requieren los asegurados.

Inés González Arguedas, Paso Ancho

El problema del CNP

Tiene razón Silvia Gagneten B., quien en su carta del 30 de marzo escribe sobre la cuestionable labor del Consejo Nacional de Producción (CNP).

La entidad no ha hecho más que vender al Estado productos de mala calidad, a precios astronómicos y que atentan contra la salud y la nutrición de quienes los consumen, es decir, escolares, enfermos en los hospitales y privados de libertad.

Presidente, atienda los clamores de quienes con sobrada razón cuestionan la argolla en el CNP. Atienda a la Contraloría y ponga en manos de la Fiscalía las investigaciones para que no siga la impunidad.

Que el gobierno adquiera directamente de los productores los alimentos que son causa de inquietud y escándalo.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Diputados actuales

Como es tradicional, los diputados del período 2018-2022 no podían quedarse atrás en irregularidades con los cupones de gasolina, el abuso de permisos y las interminables rupturas del cuórum.

En medio de todo, cabe resaltar en ellos algo que no se veía en décadas: el respeto entre colegas. Estábamos acostumbrados al trato brusco, indelicado y agresivo para refutar argumentos o alusiones personales. Eso ha desaparecido. Deseo que el ejemplo de los actuales legisladores sea imperecedero.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

Pide semáforo

A causa del aumento de vehículos, cada día es más complicado atravesar las ciudades y hay intersecciones que son verdaderas trampas, entre estas, la situada en San Vicente de Moravia, en la avenida central y calle 9 (500 metros al este de la esquina noreste de la iglesia).

Ruego al Concejo Municipal que solicite un semáforo a la Dirección de Ingeniería de Tránsito, o, en su defecto, que coloque un reductor de velocidad 50 metros al sur.

Eduardo García Vargas, Moravia

Falta de sanitarios

Los administradores del polideportivo del barrio Aranjuez, en San José, posiblemente no tienen idea de la gran cantidad de niños, jóvenes y adultos mayores que llegan los domingos a hacer deporte.

El lugar es precioso tanto por los árboles como por la infraestructura, pero resulta inconcebible que a estas alturas de la vida exista un lugar público que mantenga los servicios sanitarios cerrados al público, a disposición solamente de quienes alquilan las instalaciones.

El Ministerio de Salud debe tomar nota de esta lamentable situación.

Daniel Madrigal Sojo, Goicoechea

Respuesta del TSE

En respuesta a José F. Bonilla Ureña (carta publicada el 26 de marzo), acerca de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debe exigir al Partido Liberación Nacional los documentos del viaje efectuado por el candidato presidencial José María Figueres a República Dominicana, se aclara que, como informaron los medios de comunicación, el TSE desde principios de la semana anterior empezó una investigación sobre los hechos que se señalan.

Además, al día siguiente de que la prensa publicó sobre el viaje, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos solicitó la información a la agrupación partidaria.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

