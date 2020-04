El 31 de marzo fui a la sucursal del Banco Nacional en Uruca para tramitar un arreglo de pago por el saldo de mi tarjeta de crédito. Me explicaron que únicamente es posible gestionarlo en línea. Así lo hice y mandé al correo indicado la carta donde se me informó sobre la suspensión de mi contrato laboral. No me han llamado ni me han enviado notificación.