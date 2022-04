Cartas a la columna: Clínicas ineficientes

Las clínicas integrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) administradas por cooperativas son las cenicientas del sistema público de salud, porque ni las atienden ni les suministran lo necesario, como a las clínicas que son administradas en forma directa por la institución.

Claro ejemplo de esto lo expuso Dennis Meléndez Howell (Cartas, 2/4/2022), quien enumeró los serios problemas que sufren los cotizantes en la Clínica Integral de Tibás, a cargo de Coopesaín.

A pesar de que el personal de la clínica ha solicitado el enlace para utilizar el EDUS con el fin de dar servicio más rápido y eficiente, no ha sido posible. Ojalá la administración de la CCSS realice pronto la conexión para que los pacientes no sufran las consecuencias de la burocracia.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, San José

La democracia

La democracia es un sistema que atrapa el interés de personas y grupos que son representados por candidatos afines a sus creencias u objetivos políticos y económicos, no siempre a favor de las necesidades del pueblo.

La democracia, como sistema político moderno, es una forma de vivir en sociedad, viable solamente si se fundamenta en un conjunto de valores, como la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación.

Costa Rica ha demostrado con valor que muchos de sus ciudadanos saben lo que significa la democracia para su futuro como país ejemplo de paz.

Gustavo Halsband Leveratto

Aranjuez

Elecciones 2022

El pueblo le cobró la factura a José María Figueres. Tuve que ir a votar sin opción ni convicción, ya fuera para anular el voto o por el también cuestionado y nada santo Rodrigo Chaves. Pienso que sea como sea nuestra querida patria es lo primero, y deseo fervientemente que con la bendición de la Virgen de los Ángeles los nuevos gobernantes hagan lo que deben hacer, por el bien de todos.

Anabelle Araya García, San José

Abstencionismo

Con matemáticas simples, vemos que del total del electorado solo un 57% votó. El abstencionismo asciende al 43%. En ambos casos, una respetable decisión, aunque la segunda es totalmente ignorada y menospreciada por toda la clase política.

Este dato cambia las cifras reales de los votos emitidos para cada uno de los candidatos. Las razones son muchas, la responsabilidad es de la clase política en general.

Los abstencionistas son ciudadanos que merecen ser tomados en consideración y ser escuchados, lo que no ha sucedido en las últimas elecciones municipales y presidenciales.

A pesar de eso, que todo salga muy bien para Costa Rica, y esa no es tarea de un solo hombre, sino de todos los costarricenses.

Philippe Bloton Grall, Esparza

Una cal y otra de arena

Gracias a esta sección de cartas logré que el Ministerio de Hacienda pasara a la Caja Costarricense de Seguro Social las cuotas obrero-patronales que tenía retenidas.

Ahora que están ahí, estoy sufriendo un calvario para que las incorporen a mi pensión y así incrementar un poquito mi alicaída suma por tal concepto.

He mandado por correo varias veces todos los requisitos que me han pedido para que incluyan dicho monto (cosa que tienen que hacer ellos, no yo), y nada.

¿Cuánto tiempo durará ese dinero en sus arcas, usufructuándolo la Caja, aunque tanta falta nos haga a mí y a mi familia?

Olman Paut Mora, Alajuela

Prenda manchada

El día 14 de este mes, en el supermercado Palí de Santo Domingo de Heredia, saque los productos de las bolsas que llevaba y un líquido que pensé que era agua se derramó. El cajero me dijo que era cloro. De pronto, vi mis bolsas mojadas y mi pantalón salpicado de cloro.

Les hice ver mi molestia. Me llevaron con un administrativo, me dieron un número de teléfono para llamar a un call center ubicado en El Salvador. Expuse lo sucedido y envíe las fotos que me pidieron junto con la factura.

Prometieron que en un plazo no mayor de 72 horas me tendrían una respuesta. Volví a llamar, y pareciera que no lo había hecho antes porque me pusieron mil peros y me solicitaron tres cotizaciones diferentes de la prenda manchada.

La indemnización no representa ni el 1% de lo que he gastado en supermercados.

Ricardo A. Bolaños Salas, Santo Domingo de Heredia

