Cartas a la columna: Clientes olvidados

Durante casi diez años he sido un cliente satisfecho de Cabletica, he recibido un servicio de muy buena calidad, actualizaciones en velocidad y otros beneficios. Actualmente pago ¢42.000 por 150 Mbps de internet, cable normal y telefonía, y me siento traicionado, ya que con la última promoción “exclusiva” de “Black Friday” para clientes nuevos, estos reciben más de 100 canales HD, 200 Mbps de internet y telefonía por ¢34.900, ¢7.100 menos por mucho más.

He intentado exponer mi punto de vista en la plataforma del servicio al cliente, pero están atados de manos y la única mejora que me dan es pasarme a 300 Mbps pagando ¢53.000 por mes. Por favor Cabletica no olviden a los clientes viejos.

Gerardo Araya Rojas

Grecia, Alajuela

Decisión irracional

Resulta indignante que los servicios del Hospital de San Carlos estén colapsados por pacientes con covid-19 que se negaron a recibir la vacuna. Mis libertades terminan donde empiezan las del resto, la irracional decisión de algunos no debe comprometer la salud del colectivo, ya sea por el riesgo de contagio o por impedir ser atendido por otras afectaciones, ante el colapso del centro de salud. En palabras de un cómico mexicano recién desaparecido: costarricenses, qué nos pasa.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

No es opción

Compramos un robot aspiradora de la marca Xiaomi. Menos de dos meses después y sin ninguna explicación, se le desprendió la rueda giratoria, a pesar de que la usamos y le dimos mantenimiento tal y como especificaba el manual. Nos comunicamos con la tienda e inmediatamente nos dijeron que la garantía no aplica en estos casos.

Al llevarla a revisión, el taller emitió un diagnóstico risible e indignante sobre el daño y eliminó el derecho a la garantía. Ahora pretenden que paguemos más de la mitad del precio que desembolsamos en la reparación de un daño que no provocamos. Ante esta situación, hemos sido testigos del deficiente servicio de soporte y el pésimo servicio al cliente de la empresa. Nunca más volveremos a adquirir ni recomendar un producto de la marca Xiaomi.

Sergio Carvajal Chaves

Heredia

Decomisos en aeropuerto

En la aduana del aeropuerto Juan Santamaría están decomisando embutidos españoles que vienen sellados al vacío, bajo el alegado de prevenir el ingreso del virus de la peste porcina africana. La orden la dio el Ministerio de Agricultura, aparentemente sin consultar a las autoridades sobre la calidad de los productos cárnicos.

De acuerdo con estudios, el virus no representa un riesgo en jamones de cerdo cuyo periodo de curación exceda los 26 días después de su procesamiento. Por esta razón me pregunto ¿cuál es el motivo de penalizar cualquier embutido sin tomar en cuenta información científica existente?

Los viajeros pierden lo que con alegría traen al país, víctimas de la obsesión de las autoridades aduaneras para dificultar la entrada de productos a Costa Rica.

Jose Moya Porras

La Unión, Cartago

Sin video

Veo con asombro y preocupación que el 30 de noviembre no se publicó en el canal oficial de YouTube de la Asamblea Legislativa el video completo de la última sesión de la comisión que investigó la presunta penetración del narcotráfico en los partidos políticos y en la zona sur del país. Esa sesión fue muy importante, pues en ella se votó un informe de mayoría que muchos ciudadanos estábamos esperando debido a la gravedad del tema. Lamento que el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de nuestro Congreso nos haya negado el acceso a esa última sesión cuando todas las anteriores sí fueron subidas oportunamente en ese mismo canal.

Rafael Ángel Ledezma Díaz

San Francisco de Heredia