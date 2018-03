Hace pocos días, decidí adquirir un automóvil, por lo que fui a una agencia de autos. Decidí comprarlo financiado y el vendedor de la agencia me pidió una serie de requisitos para consultar a diferentes entidades bancarias. Una de ellas, Promerica, después de analizar mi información, me mandó a decir que les proporcionara otro recibo de servicio público con otra dirección, porque la que aparece en mi recibo es “de una zona conflictiva”. Tengo mi récord crediticio limpio, soy un empleado público con propiedad y tengo potencial de pago. ¿Por qué no me dan el préstamo?