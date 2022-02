Cartas a la columna: Cliente decepcionado

El jueves 10 de febrero recibí un mensaje por correo electrónico de la tienda Siman, de la que soy cliente y poseo tarjeta de crédito, donde me informaban sobre varias ofertas, entre ellas, una sombrilla para exteriores en ¢60.125, pero me la vendieron en ¢89.100; una diferencia de ¢28.975. Por WhatsApp no atendieron mi queja, a pesar de que envié una foto donde se muestra la promoción.

Indiqué mi molestia al empleado que me hizo entrega del producto, quien tampoco me ayudó. Me dijo que hay ofertas durante ciertas horas y que ese pudo haber sido el problema; sin embargo, en el mensaje dice claramente que la oferta era válida hasta el viernes 11 de febrero. Para cerrar con broche de oro, me hicieron ir a Curridabat, aunque señalé que iba a recogerla en Escazú porque me resultaba más cómodo.

Luis Ordóñez Calvo, San José

Maltrato animal

Con respecto a los perritos encerrados que ladran por el estrés que les causa no salir a dar una vuelta, el trámite ante Senasa no es engorroso, sino infructuoso: el formulario de denuncias indica “notificaciones”, pero casi nunca informan sobre la inspección.

Acerca de mis innumerables denuncias por maltrato animal, con fotos, direcciones exactas y testigos, el resultado es desconocido. En los poquísimos casos en que me han contestado, dicen que no encontraron el lugar, nadie atendió o que la mascota no ha sido maltratada.

Hay que llamar a la Contraloría de Servicios y Bienestar Animal para que informen sobre la inspección. Senasa tiene muchas funciones, por lo que este tipo de maltratos deberían ser asunto del Minae, dado que es un problema ambiental urbano y rural, no de agricultura ni ganadería. La crueldad contra los animales en fincas y fábricas es tema aparte, por lo que deberíamos adoptar la dieta vegetariana y no matar a seres inocentes.

Carmen María Rojas González, Montes de Oca

Deben mejorar

Recibí una notificación de la Caja Costarricense de Seguro Social por una cuota patronal pendiente desde junio del 2021, junto con un cobro por una placa de rayos X que le hicieron a la colaboradora de mi casa en enero del presente año.

Mi profunda molestia radica en que siguieron recibiendo mis pagos sin avisarme del mes pendiente, y la persona recibió el servicio sin advertirle que habría un cobro. La CCSS es un orgullo de Costa Rica, pero administrativamente tiene algunos colaboradores que no resuelven.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Casas de lujo

Por razones de trabajo, conozco del llamado impuesto sobre las casas de lujo. Fue creado en el 2013 con el fin de financiar proyectos de vivienda, pero dudo que el dinero haya sido utilizado para ese fin. Lo que más me sorprende es la cantidad de viviendas lujosas que no pagan el impuesto en cantones fuera del área metropolitana o por las casas en la playa.

Hacienda no cuenta con una oficina dedicada a supervisar y revisar los valores de las viviendas. El dueño va a Tributación y ahí le indica al funcionario cómo es la casa y, de acuerdo con la declaración, se determina si debe pagar. No hay verificación de la declaración. En cualquier revista de bienes raíces se pueden constatar precios de casas que se venden en miles o millones de dólares, ¿cuántas pagan el impuesto de lujo? Yo creo que muy pocas.

¿Por qué en lugar de incrementarlo de un 0,30 a un 0,50% no sé dedican a cobrarlo de forma adecuada y nombran inspectores que recorran el país y obliguen a los evasores a cumplir su obligación? En nuestro caso, se castigará a la dueña de la propiedad por haber actuado honestamente año tras año.

Juan Martín Rojas Brenes, Alajuela

Falta de comunicación

En la página donde figuran los beneficios por pagar con la tarjeta del Banco Nacional, se anuncia un café gratis por la compra en Spoon de una torta de varios sabores. El sábado fui a Spoon, en Multiplaza de Curridabat, y algunos empleados dijeron no estar enterados de la promoción, en la entrada alegaron que la oferta no había empezado, un mesero y la cajera tampoco sabían nada. Al final, un empleado me dio la razón. Deben comunicarse entre ustedes para no pasar esta vergüenza.

Luis Martín Ordóñez Calvo, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.