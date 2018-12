Este miércoles tuve la mala idea de comprar un plan en la agencia Claro del Mall San Pedro. Los empleados no solo no supieron hacer el tramite, sino que, además, bloquearon la línea y la reactivación puede durar varios días. Tengo un trabajo muy delicado y debo estar disponible las 24 horas, cosa que, gracias a Claro no puedo hacer. Estoy en riesgo de perder mi trabajo por esta razón. Quiero que Claro me resuelva este asunto y verifique el profesionalismo de sus colaboradores.