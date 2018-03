A principios de noviembre del año pasado, en el Ebáis de Sabanilla de Montes de Oca me dieron una referencia para Ortopedia en el Hospital Calderón Guardia, ya que tengo problemas de desgaste en la cadera y algunas vértebras. Dejé el documento y pasé a los 15 días, pero no me dieron cita, sino que me dijeron que lo llevara de nuevo al Ebáis. Ahí me aclararon que esa referencia era para Cirugía. Sin embargo, ya pasé por todo eso para ser tratado en Ortopedia y con esta decisión quieren que repita todo el recorrido que ya hice.