La empresa de cable Tigo, de manera irrespetuosa, me ha estado enviando a mi celular mensajes sobre un cobro de una supuesta deuda por los servicios de televisión e Internet, la cual no debo, porque desde principios del mes de marzo avisé que continuaría con el servicio. Me han dicho que congelarán mis cuentas bancarias si no cancelo lo que no debo. En este país hay libertad de contratación privada y si no quiero seguir no sigo, no me envíen mensajes.