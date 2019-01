Recuerden las pérdidas millonarias que dejó la reciente huelga. Dichosamente, les queda pocos años de vida porque con la disrupción tecnológica y los avances en la automatización, casi en todas las disciplinas sobrarán empleados o los empleos se transformarán y los trabajos serán llevados a cabo, en su mayor parte, por robots, los cuales trabajarán 24 horas, no cobran horas extras, no se incapacitan por enfermedad, no pertenecerán a ningún sindicato y no participarán en huelgas.