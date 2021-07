Cartas a la columna: Cierre de cuenta inesperado

En marzo abrí una cuenta de ahorros en el Banco de Costa Rica para la empresa que represento. En ese momento indiqué que comenzábamos operaciones en julio. Sin embargo, el Banco me cerró la cuenta, dado que el 5 de abril hizo el cobro de la anualidad.

Según ellos, tenía un sobregiro debido a la anualidad que cobran adelantada y, mediante un correo, me indicaron que es una «implementación nueva». Es injusto para un cliente con 30 años de tener su cuenta personal en esa entidad.

Ahora me solicitan que pague la anualidad de la cuenta anterior y otra de la nueva. En efecto, deben cobrarla, pero informen el tiempo límite para pagar. Me ocasionaron un problema tanto laboral como con los clientes, porque nunca me notificaron.

Ronald Fernández Fernández, Alajuela

Respuesta del ICE

En atención a la carta titulada «¿Teletrabajo sin Internet?» (23/7/2021), de Anjali Regina Viegas, informamos de que el inconveniente reportado obedece al robo de cable en la zona. Lamentablemente, este ilícito ha afectado a unos 30.000 clientes en lo que va del año y representa pérdidas económicas estimadas en ¢2.415 millones para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Lamentamos los inconvenientes por esta situación y seguimos coordinando las acciones para resolver la situación.

Magaly Lara Hernández, jefa de la División de Gestión de Red y Mantenimiento de Telecomunicaciones del ICE

Coherencia política

Del diputado frenteamplista José María Villalta se puede decir que es muy coherente con su ideología política: no chaquetea ni escurre el bulto. Además, es muy claro en su lucha contra la corrupción y, en cuanto a producción, para ser único en su fracción, es notable por la cantidad de proyectos propios presentados.

Participa activa y creativamente en proyectos ajenos afines con su propio programa político y es constantemente citado en los medios, aun cuando estos discrepen del pensamiento político del diputado.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Pesca de arrastre

Me parece inaudito, contra la fauna y flora oceánicas e irracional la solicitud de la diputada María Inés Solís de reactivar la pesca de arrastre, que ha sido erradicada en la mayoría de los países inteligentes, dado que daña el suelo marino e impacta muchas especies. Incluso, podría extinguir el camarón de nuestros mares al arrastrar hembras en producción.

Marjorie González Gómez, San José

Calle destrozada

En el asfalto de la calle de Coopepará hacia el bar Las Juntas dice la fecha en que se intervino: diciembre del 2020. No recuerdo cuál empresa llevó a cabo el parchado con un asfalto que nunca alcanzó cohesión de sus componentes, además de no tener en algunas partes ni dos centímetros de espesor. En su momento, ni siquiera se ocuparon de nivelar la calle, y dejaron un tramo ondulado.

Está de nuevo destrozada, llena de huecos, desniveles y muestras claras de que no hubo un profesional capaz de hacer un buen trabajo de supervisión y menos de quienes ejecutaron de manera tan deficiente la obra. A esta se suma la calle Caballeros, sin salida y destruida también. No sé a quién le corresponde el mantenimiento, pero sí sé que no es competente.

Roberto Jiménez Valverde, Heredia

Situación de Recope

¿Cómo entender a ciertos diputados? Mientras dicen que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) debe ampliar su ámbito de acción para que no se repita el acto ilegal mediante el cual su Junta Directiva gastó unos ¢1.000 millones en un raro proyecto de investigación sobre hidrógeno, también quieren que siga trabajando con hidrocarburos.

Si, a pesar de ser la empresa más grande del istmo centroamericano, se trata de una sociedad anónima del Estado calificada por Fitch Ratings como AAA, ¿por qué no soltarle amarras, con miras a una mejor gestión nacional, como parte de los compromisos para enfrentar el cambio climático?

No vaya a ser que estén pensando trasladar a manos privadas el estratégico campo energético de Costa Rica, justo en momentos cuando se investiga lo sucedido en la construcción de obras públicas, que fueron trasladadas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a constructoras privadas como Meco y H. Solís.

Freddy Pacheco León, Heredia