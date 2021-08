Cartas a la columna: Certificados de vacunas

Mi esposa y yo hicimos los trámites para solicitar nuestros certificados de vacunación al Ministerio de Salud, con el fin de utilizarlos en un viaje al exterior. Según nos indicaron, el procedimiento tarda 10 días. Recién enviaron el documento de mi esposa, pero sin la firma digital de la médica autorizada; y el mío no lo he recibido. He llamado y enviado mensajes por correo electrónico, pero no responden.

Hugo Trejos Agüero, San José

Agua para Guanacaste

El 13 de agosto, «La Nación» informó de que después de sufrir un calvario institucional y una sentencia de la Sala Constitucional, Setena al fin dio luz verde al Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume).

Esto, casi 50 años después de haber sido propuesto en el gobierno de Daniel Oduber (1974-1978) por imposición del Banco Mundial, que otorgó el préstamo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, que suministrará este vital recurso a una zona de gran desarrollo humano, turístico, agrícola y ganadero, como lo es Guanacaste. ¿Cuántas décadas y gobiernos más debemos esperar para que este necesario proyecto sea una realidad?

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Pensiones del IVM

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debería explicar, con fundamento técnico, las razones por las cuales rechazaron las propuestas presentadas por terceros para ampliar la vida a las reservas del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), dado que las medidas aprobadas, que surgieron del seno de la dirección, dañaron a los trabajadores de más edad en un país donde, generalmente, los mayores de 45 años ni siquiera son considerados como opción de contratación.

Supongo que, tras someterse a estudio y análisis, hubo razones técnicas valederas que condujeron a no contemplar esas otras propuestas por resultar inviables.

Enrique Lépiz Coto, Tres Ríos

Compra de guantes

Es inexplicable por qué se adjudicó la compra de 30 millones de guantes a la Librería Lehmann y Grupo Capris, dos empresas no afines a la venta de equipos médicos.

La solicitud fue publicada el 26 de marzo, y 30 minutos después estaba asignada. Sin embargo, hasta el viernes 13 de agosto se hizo pública la información.

La negociación se llevó a cabo con el aval de Román Macaya, quien alegó que la cifra subió de ¢5.867 millones a ¢9.175 millones por un error de cálculo.

Los costarricenses podemos imaginar que estamos en presencia de una irregularidad. Las excusas de Macaya no justifican la compra, en especial a empresas ajenas a la venta de insumos quirúrgicos.

Fernando Cordero Alvarado, San José

Carta de Nicaragua

Sobre la carta de la Cancillería nicaragüense, lo más prudente es no caer en la trampa de ponerla en el centro de un debate impropio. Posiblemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo tiene claro; sin embargo, los candidatos presidenciales y la Asamblea Legislativa no creo, pues ahí abunda la torpeza y el oportunismo.

A esa dictadura le interesa «levantar el patriotismo» de los nicaragüenses con miras a las fraudulentas elecciones. Si llegó la «carta anzuelo» como parte de la campaña electoral de los exsandinistas y exsomocistas que gobiernan Nicaragua, debemos devolverla en un sobre cerrado.

Freddy Pacheco León, Heredia

Dinero del ROP

Sugiero que se analice la posibilidad de entregar el acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que tienen los trabajadores próximos a jubilarse y están desempleados. Serviría para poner al día la cuenta del seguro voluntario.

Ese dinero se nos ha rebajado durante muchos años y está generando intereses para beneficio de las operadoras de pensiones. Me parece una forma de asegurarle a la Caja Costarricense de Seguro Social que la persona morosa se pondrá al día y el ciudadano honrará su deuda con dinero que le pertenece.

Arturo Hernández Martínez, Jardines de Tibás

Sin medicamentos

Durante dos días seguidos, el servicio a domicilio de Farmacias La Bomba ha incumplido la entrega de medicamentos prioritarios. El primer día no los trajeron, el día siguiente hice el pedido nuevamente y después de siete horas de espera me dijeron que el motociclista tuvo un inconveniente. Es un servicio fundamental que deberían brindar con más eficiencia.

Pablo Vargas Villarreal, San Antonio de Coronado