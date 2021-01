No puedo hacer llamadas y no tengo acceso a Internet, aunque quedan a mi favor decenas de gigas acumuladas. ¿El motivo? Que he llegado al límite. ¿Cuál límite? Yo pago mis excedentes. El servicio de soporte solo excusas y disculpas me da. Quieren obligarme a que llame únicamente a números de su propia compañía.