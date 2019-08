He buscado en las municipalidades de Heredia y de San Pablo, así como en universidades, cursos libres para que las mujeres aprendamos tareas cotidianas, como cortar zacate, arreglar electrodomésticos, cambiar tubos, usar herramientas básicas, etc. No obstante, solo ofrecen cursos de quilting, envoltura de regalos, jardinería, etc.