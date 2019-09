El jueves pasado Senasa me notificó para que me presentara, debido a la queja de una vecina. Me pidieron capturar y castrar los cinco restantes lo más pronto posible, aunque no sean míos. Mi pecado fue darles de comer, pues me explicaron que, según la nueva ley, si uno alimenta a un animal callejero, este se convierte en su responsabilidad. De lo contrario, debe pagar una multa de dos salarios mínimos de licenciados, o sea, ¢1.400.000. Salí con la moral por el suelo.