Les juro que recé la Oración de la serenidad antes de entrar al hospital. Sé de memoria que cada empleado está en lo suyo y nada más. Fui a cambiar una receta que me dieron equivocadamente y aproveché el viaje para sacar una cita. La secretaria de Cardiología me dijo que era en el primer piso, en citas automatizadas. La secretaria de las automatizadas me aclaró que no, que si no era la primera cita debía ir al final del túnel a mano derecha.