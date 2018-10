Pese a no haber hecho ninguna compra con tarjetas de Credomatic, recibí una llamada de cobro. Fui al BAC y me indicaron que debía ¢18.000 por no haber utilizado las tarjetas. Además, que adeudaba otros ¢9.000 por pago tardío de ese ya injusto monto. ¿Es esa la política del BAC para atraer o mantener los clientes? ¿por qué contactaron conmigo a tiempo para hacerme saber que se estaba acumulando un dinero por no usar sus tarjetas? Procedí a pagar lo adeudado no sin antes cancelar las tarjetas que tenía con ellos. Lo mismo hará mi esposa.