Debo un préstamo a Scotiabank y la fecha de pago es el 22 de cada mes. En agosto lo efectué puntualmente, pero el registro no ingresó al sistema hasta el 24 de agosto por lo cual en setiembre me están cobrando los intereses por los días de atraso. No estoy de acuerdo porque el cliente no tiene la culpa de que el sistema se atrase dos días, deberían informarnos cuando se adquiere el crédito. Todavía estoy esperando respuesta a mi reclamo con número de gestión 990110. No voy a pagar plata de más.