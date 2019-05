Tenemos problemas con la oficina de Correos de Escazú. Contamos con un apartado postal para que depositen ahí los paquetes, pero los carteros se niegan a llevar paquetitos, únicamente entregan documentos porque no se hacen responsables de los paquetes. ¡Y entonces! ¿Para qué tienen camiones de reparto? Se paga un servicio el cual no estamos recibiendo, pongo la queja al correo reclamos@correos.go.cr y tampoco me responden.