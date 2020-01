Al comprador no le interesa saber por qué el deudor no canceló. Las empresas solo proceden con los cobros mediante contactos telefónicos y mensajes de texto a la persona y a los familiares, e indican que el salario y los bienes del deudor serán embargados si no hace un arreglo de pago. Incluso, algunos se identifican como agentes del mismo banco del que adquirieron la cartera crediticia.