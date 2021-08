Cartas a la columna: Caro error bancario

El 30 de julio pagué al contado mi cuenta en colones y el mínimo en dólares de una tarjeta de crédito de Scotiabank.

Sin embargo, entre el 6 y el 7 de agosto recibí cinco llamadas para notificarme que debía lo correspondiente en divisas, pues no aparecía el abono. Por este motivo, en los próximos días, debo cancelar la cuenta, no se me permite solo el monto mínimo y efectuaron cargos por $45.

Al reclamar, me indicaron que el sistema se equivocó al hacer el cálculo y para estar al día el saldo es mayor.

Laura González Picado, San José

Riesgo sanitario

Unos 25 metros al este de la entrada principal de Boliche, en Cariari, cantón de Belén, Heredia, desde hace un mes, de una alcantarilla sale materia fecal y papel higiénico, y las aguas despiden hedor. La municipalidad o a quien le corresponda debe actuar. Da vergüenza que cerca haya hoteles de lujo y que esta sea la imagen que se llevan los turistas de Costa Rica. Además de la pandemia, esta situación también constituye un grave riesgo para la salud.

Minor Lhamas Matarrita, San José

Injusticia en clínica

El estar acostumbrado a ir siempre a la misma verdulería, el mismo banco, el mismo centro de salud, como si fuera parte de la caminata diaria, era parte de la cotidianidad hace 50 años. Ahora la velocidad, la facilidad, el mercado electrónico, sin filas, sin contacto, por pandemia o sin pandemia, ha hecho que la modernización sea tan acelerada que deja a más de uno en el olvido.

Hace unos días nos presentamos a retirar medicamentos en la Clínica Carlos Durán, como siempre lo hace mi tío. La sorpresa fue que debíamos activar la receta por Internet. Mi tío, acostumbrado al comercio a la antigua, se quedó sin medicamentos. La respuesta rotunda del funcionario de la clínica fue que, si él no puede acceder a Internet, se remita a trabajo social. Así, sin entender que no es una cuestión de poder, sino de costumbre.

Mi tío y muchos otros fueron devueltos de la fila sin medicamentos, confundidos y desesperados por ver cómo activar sus recetas y tener sus medicamentos a tiempo. La farmacia de la Carlos Durán debería ser más comprensiva con el adulto mayor, que, si bien no se niega a aprender, le cuesta.

Christian Villaplana Garita, San José

Sermones extensos

El sermón del sacerdote de la basílica de los Ángeles dura hasta 35 minutos. Quienes vamos al templo en Cartago o vemos la trasmisión por Telefides, a las 12 m. o retransmitida a las 6 p. m., estábamos acostumbrados a homilías de 7 o 10 minutos hasta por los mismos obispos.

Resulta muy cansado oír a una persona durante media hora si uno está sentado en bancas de madera. El rector de la basílica, el padre Miguel Rivera, debe solicitar acortarlos.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Turistas peligrosos

De peligroso y estúpido, calificó el Dr. Murtaza Akhter, de la Universidad de Arizona, el rali organizado recientemente por los republicanos con la presencia de Donald Trump en Phoenix, en donde, además del exmandatario, madres y senadores incitaron a la población a no vacunarse y a no usar mascarilla. Preocupante igualmente es el reporte de la variante delta en varios estados y de los 20.000 casos de covid-19 diarios en Miami.

Con esos acontecimientos y estadísticas, la alegría del ingreso económico que puede representar los turistas que desde Estados Unidos nos visitan, se volvería llanto para muchas familias y altos costos para nuestros hospitales.

Quien viaje a Costa Rica lo hará con un presupuesto mínimo de $2.000, por lo cual el precio de una prueba negativa o constancia de vacuna como requisito (al igual que lo hacen la mayoría de los países) para ingresar es mínimo, y le dará un poco más de protección al país.

El entrar a Costa Rica por la libre nos cuesta caro.

Amalia Montero Mejía, Escazú

No es caridad

Una cita médica es muy cara para que lo dejen a uno casi dos horas esperando para que primero le pidan los datos y los anoten en un expediente, luego lo manden a hacer una fila para pagar y después lo pasen al consultorio. Acaba de sucederme en el Asembis de Liberia. ¿Creen que están haciendo obras de caridad?

Henry Martínez Gallo, Liberia