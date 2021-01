No quiere decir que la aceptación de un cargo público implique la anulación de los derechos individuales fundamentales, lo que sí es cierto es que esos derechos no pueden ser esgrimidos como superiores al ámbito funcional del servidor porque se estaría individualizando la labor, situación inadmisible por no respetar la universalidad y otras garantías devenidas de la responsabilidad estatal.