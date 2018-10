Sorprende ver que los huelguistas tienen la osadía de ordenarle al gobierno lo que debe hacer en materia fiscal. Que yo recuerde, ellos no constituyeron un partido político en las pasadas elecciones, la mayoría del pueblo costarricense eligió a Carlos Alvarado presidente de la República. Yo no vote por él; sin embargo, me someto a la voluntad de la mayoría de mis conciudadanos y sé, a ciencia cierta, que la mayoría de los costarricenses no respalda la huelga. En el fondo es una forma solapada de proteger los intereses de los sindicalistas y no los del pueblo, como nos quieren hacer creer.