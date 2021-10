Cartas a la columna: Caños inundan casa de adulta mayor y otras más

En la urbanización San Juan, en Santa Bárbara de Heredia, la Municipalidad le traslada el arreglo de los caños a la siguiente administración. Mi madre vive allí hace unos 40 años, es viuda, adulta mayor y sufre serios problemas de salud. Me cuenta que los vecinos han hecho múltiples gestiones para resolver el problema de las inundaciones en las casas porque los caños se desbordan.

Ningún empleado municipal, ni siquiera los alcaldes, hacen algo para solucionarles el problema. Mi madre nos llama llorando a mis hermanos y a mí para que vayamos a ayudarla a sacar el agua de la casa. Año tras año esperamos una solución para que ella y sus vecinos dejen de ser víctimas de las inundaciones.

Iliana Arias Víquez, Heredia

Mala comunicación de partidos políticos

Hace unos días comenzó oficialmente la campaña política. Salvo contadas excepciones, que disponen de más recursos, no hay mucho que ver para opinar, es decir, que el ruido propio de nuestra democracia no se deja escuchar fuera de los mismos miembros de cada partido.

Me extraña y me preocupa que habiendo 27 candidaturas no se asome la creatividad para darlas a conocer. Las posibilidades van más allá del dinero. Con solo tener claro el sentido esencial de las elecciones dentro de un sistema democrático, se puede hacer un esfuerzo que la valide también en su comunicación. Si hasta las señales de humo sirvieron para anunciar a los nuevos caciques, no entiendo por qué los candidatos no hacen lo suyo para fortalecer también el privilegio del voto y todo lo que ello significa. Para eso se postulan, ¿o no?

Gustavo Halsband Leverato, San José

Puente de Zent necesita mantenimiento urgente

Desde su construcción, el puente colgante de Zent no ha recibido el mantenimiento adecuado. Se encuentra en malas condiciones y es muy difícil el acceso para los residentes y turistas.

Solo se tapan los huecos, labores que son realizadas por las mismas personas de la comunidad con tablas; sin embargo, es realmente necesaria una reconstrucción del puente, pues es cuestión de tiempo para que suceda algo inesperado, debido a que por él transitan en motos, bicicletas y una gran cantidad de personas a pie.

Hace algún tiempo, se habló de construir uno mucho más grande, pero, en teoría, no obtuvieron los fondos suficientes. Algunos materiales comprados fueron hurtados y otros siguen ahí.

Es un proyecto que debe retomarse, porque beneficiará a la población indígena, que necesita pasar por el puente sin temer un accidente.

Ashley Thompson Foster, Matina

Condonaciones para incumplidores

Quieren condonar marchamos no pagados para beneficiar a los costarricenses, pero eso depende: si desean favorecer a los que están en deuda desde el 2014, es muy noble, pero es más justo pensar en los costarricenses que, aunque han sufrido en estos tiempos de pandemia, siguieron honrando sus obligaciones a pesar de que les costó, es decir, los que son buenos ciudadanos, los contribuyentes a nuestro sistema.

Pero es más fácil perdonar deudas viejas que cobrarlas. Es igual que perdonar a las grandes cooperativas que le deben a la CCSS. Recordemos que perdonar no siempre tiene el efecto deseado. Pregunta para el sistema judicial: ¿Cuántos delincuentes han cambiado su estilo de vida después de ser perdonados?

Cornelia Neck, Cartago

ONU y OEA

Organizaciones como la ONU y la OEA han demostrado no tener ninguna eficacia para defender a los pueblos de las agresiones de dictaduras y gobiernos corruptos que violan los derechos humanos de todos aquellos que se oponen a sus ideas y formas de gobernar, tales son los casos de Nicaragua y Venezuela.

Lo único que hacen es denunciar los actos, pero no actúan para acabar con el abuso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha recibido pruebas de la violación de derechos cometida por la expresidenta de Bolivia, y la Corte da por cierta solo la comunicación que le brinda el gobierno de ese país. Y nuestras naciones son las que pagan a esas organizaciones para que velen por la defensa de los derechos de los pueblos.

Bernardino Rojas Sánchez

Liberia

No pudo hacer trámite en caja preferente

El jueves, a eso de las 9:30 a. m., fui a la sucursal del Banco Nacional en Nicoya para hacer un depósito. Me dirigí a la caja para adultos mayores y personas con discapacidad, pero un hombre joven estaba realizando un sinfín de trámites. Esperé poco más de media hora y fui a buscar al gerente. Me dijeron que estaba en una reunión. Busqué al subgerente y tampoco fue posible encontrarlo. Pedí hablar con alguien que resolviera el problema y no hubo forma. En fin, no pude hacer el depósito.

Carlos Esquivel Esquivel

Santa Ana de Nicoya