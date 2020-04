El martes, por asuntos de trabajo, debí ir a Heredia centro y me sorprendió ver, al igual que el lunes, la mayoría de los negocios abiertos, sin seguridad y sin protección. De igual modo, los transeúntes no guardaban la distancia recomendada. En definitiva, el mensaje dado por las autoridades no fue entendido de manera correcta. Pasó la Semana Santa, entonces, ya no hay cuidado. Error fatal. Dios nos ayude y los dirigentes hagan algo como en otros países, si no, nos va a ir muy mal.