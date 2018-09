Le consulto a la Embajada de los Estados Unidos: ¿De qué manera se prueba que alguien no tiene interés en quedarse en su país? Voy con parte de mi familia a llevar un nieto a Disney durante una semana, invité a una amiga, quien venció un problema de salud, cuyo sueño ha sido viajar en avión y conocer Disney; sola no lo puede lograr. Ella llevó pruebas de que no le interesa quedarse allá, cotiza para la Caja hace 20 años, es dueña de parte de la propiedad donde vive, fue honesta con lo que le preguntaron y aun así le negaron la visa. No me duele el dinero que invertí, sino su tristeza, pues por trabajar en oficios domésticos no tiene oportunidad.