Quizás, Costa Rica esté atravesando situaciones que disgustan a sus ciudadanos, pero el país no tiene la culpa. Así que: ¡A quitarse el sombrero siempre! Lo hice por respeto a esta nación que no me vio nacer, pero me ha cobijado bajo su cielo azul de la mañana, abrazado con sus volcanes y montañas y alimentado con sus abundantes frutas y verduras.