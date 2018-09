En cualquier país del mundo, si una persona amenaza a otro de seguro le imponen medidas cautelares, lo demandan y probablemente va a la cárcel. Aún más, en nuestro país maltratar a un animal es delito. Pero los dirigentes sindicales se dan el lujo de amenazar y maltratar a todo un país. Se alegran de que se pierdan millones en turismo, exportaciones, producción, etc. Compatriotas nuestros y turistas sufren en los bloqueos, hospitales y servicios públicos. Con pancartas detienen un tren que lleva pasajeros a sus destinos y los obligan a bajarse y caminar. Se burlan, amenazan y hasta agreden envueltos en el pabellón nacional. ¿Qué fuero especial tienen esos señores que no se les puede demandar? Si un abogado constitucionalista o experto laboral me dice el portillo, yo lo hago.