Ninguna entidad está exenta y mucho menos el PAC. Por mi formación académica, sugiero elevar las penas de prisión para todos los delitos relacionados con la función pública, para que los delincuentes no se atrevan a violar la leyes, o por lo menos lo piensen más, y que caiga quien tenga que caer, no importa quién sea, eso fue lo que me enseñaron en la universidad y lo sigo creyendo.