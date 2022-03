Cartas a la columna: Cambiar el uniforme escolar

Debido al alto costo de los uniformes y los útiles escolares, deberían, como en Brasil, permitir que los estudiantes usen una camisa que los identifique como alumnos del centro educativo y jeans. No solo es más práctico, sino también un ahorro considerable para los padres de familia. Además, deben darles la oportunidad de viajar en los buses públicos sin pagar por ello.

Aprovecho este espacio para manifestar mi disconformidad por la cantidad de cosas que piden las escuelas. Una lista de útiles muy grande, que incluye artículos de limpieza personal, compra de cuatro libros que cuestan ¢3.000 cada uno y pagar ¢2.000 mensuales para materiales.

Conozco una familia que tiene cuatro niños, y la jefa de hogar me comentó que debe escoger entre pagar alquiler, luz y comida o sufragar el gasto escolar.

Noelly Vega Montero, Grecia

Ahorros de hijo fallecido

Las operadoras de pensiones mantienen en su arcas miles de millones de colones de afiliados fallecidos. Fuimos a la operadora del BAC a retirar los ahorros de un hijo que falleció. Nos dimos cuenta de cómo nace ese fondo gigante que se turnan las operadoras en jugosa administración.

Pagamos el juicio sucesorio, pero de nada nos vale ser beneficiarios. Aunque el juez ordenó entregar los fondos, en dos años nos hicieron un depósito parcial, nos exigieron otro oficio y pedir cita para el reclamo del saldo. La orden del juez es inobjetable, pero ellos debían estudiarla. No nos firmaron el acuse de recibo y ahora nos rechazan los documentos. En el juzgado todo está bien, tanto el caso como la cuenta activa.

Leonel Rodríguez Soto, Moravia

Trato de choferes a mayores de 65

Soy un adulto mayor, y en ocasiones utilizo los autobuses de Heredia que pasan por Tibás, los de la empresa Rápidos Heredianos. Algunos choferes son muy amables y simpáticos, pero otros no. El jueves, a las 2:15 p. m., en la última parada después del estadio, hice señas con la mano y el conductor no me abrió la puerta.

Martín Marín Hernández, Heredia

Diputada descarada

Qué descaro el de la diputada que no va a trabajar y sigue cobrando salario y dietas, y en un día gastó ¢3,2 millones en gasolina porque los legisladores pueden acumular los cupones de combustible. ¿No hay en la Asamblea Legislativa una persona que pida cuentas por tal barbaridad? ¿En qué trabajo le dan a uno 500 litros de gasolina mensuales para los fines de semana porque los otros cinco días se supone que está en su trabajo en San José?

Vamos a ver si los nuevos diputados se ponen una flor en la solapa y quitan semejante gollería, y utilizan el montón de vehículos disponibles en la Asamblea que se han comprado para eso.

Jorge Acuña Calvo, San Francisco de Dos Ríos

Pasaporte retenido en Embajada de EE. UU.

Pido a la Embajada de Estados Unidos hacer un esfuerzo extra para devolverme el pasaporte con la visa. Algunos costarricenses no podemos viajar para atender asuntos de negocios porque el documento lo tienen en esa sede diplomática desde hace meses.

Gabriela Zamora Sauma, Curridabat

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.