He intentado varias veces hacer funcionar el sistema gratuito de factura electrónica previsto por el Ministerio de Hacienda, con la guía de mi contador. Hemos perdido hasta tres horas intentándolo y no lo hemos logrado. El sistema tiene fallos garrafales: no reconoce al usuario por su número de cédula, no permite introducir la información del cliente, etc. No quiero imaginar cuando sea obligatorio para el sector editorial y tengamos urgencia de facturar o cerrar un negocio y que el sistema no funcione durante todo un día. ¿Quién podrá defendernos? La opción es comprar un sistema provisto por una empresa privada. Supongo que el Ministerio de Hacienda no está asociado a todas las empresas proveedoras de ese servicio. ¡Qué tristeza de país! ¡Qué tercermundistas!