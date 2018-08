Sería saludable que la jefatura de la Clínica Marcial Fallas, en Desamparados, le dé prioridad a la reparación del aire acondicionado en el área de Farmacia y recibo de recetas, pues lleva días de no funcionar. Es molesto tanto para los empleados como para las usuarios quienes llegamos a dejar las prescripciones médicas. Además, como se sabe, muchos medicamentos requieren estar a cierta temperatura, por lo cual no me explico cómo en ese espacio el ambiente y la consideración para sus empleados no sean los adecuados.