He usado los celulares Huawei durante muchos años; sin embargo, estoy preocupado por las reiteradas fallas. A uno se le dañó la pantalla hace un tiempo. El gerente de la agencia Kölbi me dijo que ya no tenía garantía, pero conocía un lugar donde me lo repararían. Pagué ¢80.000 y nunca más sirvió. Compré otro y se le dañó la pantalla táctil. Le compré a un conocido uno que estaba como nuevo y ahora resulta que no carga bien, tiene problemas en la batería y esos teléfonos están sellados por lo cual no se puede cambiar.